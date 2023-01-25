Власти Петрозаводска собираются сдать в аренду участки под автопарковки и АЗС

Администрация столицы Карелии объявила о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в городе.

На торги, которые пройдут 14 марта, выставлены шесть участков.

Два из них предназначены для размещения складов. Они расположены на Вытегорское шоссе и Боровой улице.

Еще два участка передадут под автопарковки на Балтийской улице и в районе Картодромного проезда.

А на Вознесенском шоссе в аренду собирают отдать участок для размещения АЗС.