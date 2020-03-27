Власти Петрозаводска сообщили, куда звонить по вопросам, связанным с коронавирусом

Жители карельской столицы могут получить консультацию по различным вопросам, связанным с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Петрозаводска.
Администрация Петрозаводска напоминает телефоны "горячих линий".
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба"
051
Единая горячая линия РК по информированию граждан в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
8- 800-200-35-05
Работа медицинских психологов
(+7) 900-458-43-36
Роспотребнадзор
8-800-100-0004
Минздрав
8-800-201-06-57
Роструд
8-800-707-88-41 (по невыплате зарплат в бюджетных и коммерческих организациях)
Трудовая инспекция
8(814-2) 78-43-67 (по вопросам нарушений трудовых прав работников)
О нарушении ограничительных мер
02 или 112
Горячая линия по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам
8-800-200-34-11
Министерство экономического развития РК
(8142) 79-23-64, (8142) 79-23-66
АО "Корпорация развития"
8-800-100-29-80
Горячая линия Уполномоченного по защите прав предпринимателей РК
(8142) 792364, (8142) 792368, (8142) 792402
Торгово-промышленная палата России (по вопросам форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров (контрактов)
8-800-201-34-30
Управление труда и занятости РК
(8142)59-26-26 (по вопросам оплаты труда и трудовых отношений)
(8142) 59-28-64 (по вопросам содействия трудоустройству, выплаты пособия по безработице)
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