Власти Петрозаводска сообщили, куда звонить по вопросам, связанным с коронавирусом

фото: Столица на Онего

Жители карельской столицы могут получить консультацию по различным вопросам, связанным с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска напоминает телефоны "горячих линий".

МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба"

051

Единая горячая линия РК по информированию граждан в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции

8- 800-200-35-05

Работа медицинских психологов

(+7) 900-458-43-36

Роспотребнадзор

8-800-100-0004

Минздрав

8-800-201-06-57

Роструд

8-800-707-88-41 (по невыплате зарплат в бюджетных и коммерческих организациях)

Трудовая инспекция

8(814-2) 78-43-67 (по вопросам нарушений трудовых прав работников)

О нарушении ограничительных мер

02 или 112

Горячая линия по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам

8-800-200-34-11

Министерство экономического развития РК

(8142) 79-23-64, (8142) 79-23-66

АО "Корпорация развития"

8-800-100-29-80

Горячая линия Уполномоченного по защите прав предпринимателей РК

(8142) 792364, (8142) 792368, (8142) 792402

Торгово-промышленная палата России (по вопросам форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров (контрактов)

8-800-201-34-30

Управление труда и занятости РК

(8142)59-26-26 (по вопросам оплаты труда и трудовых отношений)

(8142) 59-28-64 (по вопросам содействия трудоустройству, выплаты пособия по безработице)