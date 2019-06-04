Власти Петрозаводска сообщили, по каким улицам лучше не ездить из-за ремонта дорог

В связи с дорожными работами может быть затруднено движение по нескольким городским магистралям, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Петербургское ЗАО "АБЗ-Дорстрой" приступило к выполнению работ по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия на улице Красноармейской. В ближайшее время предусмотрено снятие верхнего слоя дорожного полотна на площади Гагарина.

Одновременно с этим продолжается этап "ямочного" ремонта городских магистралей. Работники ИП Мосоян Р.С. выполняют укладку асфальта на набережной Гюллинга, после чего продолжат ее в Картодромном проезде (от улицы Лыжной к зданию Управления Пенсионного фонда) и на кольцевом пересечении Комсомольского и Лесного проспектов.

"Администрация города предупреждает водителей о связанных с дорожными работами временных затруднениях движения и просит выбирать для своих транспортных средств объездные маршруты", - сообщает сайт мэрии Петрозаводска.