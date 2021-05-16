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Власти Петрозаводска требуют от подрядчика благоустроить полуразрушенную площадку в Зарецком парке

Новости. Общество
15:49, 17 Мая 2021
фото: © читатель Столицы на Онего
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Администрация столицы Карелии готовит повторную претензию подрядчику по благоустройству территории в районе памятника «Пушка» в Зарецком парке.

Как сообщили в мэрии города, повторная претензия будет направлена ООО «Евромодуль», занимавшееся работами по благоустройству территории в районе памятника «Пушка» в Зарецком парке. Первая была подготовлена в апреле, когда специалисты муниципалитета проинспектировали все объекты, обновленные в прошлом году, и выявили нарушения.

В рамках гарантийных обязательств подрядчик должен устранить замечания до конца мая. Среди них – повреждения газонов, невывоз строительного мусора, провалы мощенного брусчаткой покрытия и разрытие отсевных пешеходных дорожек.

На сегодняшний день организация не приступила к работам в рамках гарантийных обязательств. При неисполнении к ней будут применены штрафные санкции. Кроме того, в этом случае мэрия направит обращение в суд для понуждения подрядчика к выполнению гарантийных работ.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что отремонтированная за 12 млн рублей смотровая площадка в центре Петрозаводска выглядит полуразрушенной. Вымощенная дорожка, ведущая к памятнику, пошла волнами, многие камни уже отсутствуют, съезд с мощеной дорожки на грунтовую сделан в виде набросанных бетонных блоков, само бетонное ограждение у памятника разрушено, местами просто не доделано, вокруг валяется строительный мусор, возмущались горожане.

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