Власти Петрозаводска требуют усилить борьбу с сосульками после гибели мужчины под ледяной глыбой

Администрация Петрозаводска обратилась к коммунальщикам и горожанам с требованием активизировать работу по очистке крыш и козырьков.

Обращение чиновников опубликовано пресс-центром администрации Петрозаводска.

"Организациям всех форм собственности необходимо в кратчайшие сроки обеспечить очистку кровель, козырьков подъездов, навесов и непрерывно контролировать их состояние. Несвоевременно проведенные работы создают угрозу жизни и безопасности горожан", - гласит текст заявления.

В мэрии заявляют, что принять незамедлительные меры по очистке кровель, козырьков и балконов от снега, наледи и сосулек должны управляющие компании, товарищества собственников жилья, владельцы и арендаторы нежилых помещений, а также граждане, имеющие в собственности индивидуальные дома.

Власти напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности.

"Сообщить о ненадлежащим состоянии объектов городской инфраструктуры можно по круглосуточному номеру городской Единой дежурно-диспетчерской службы - 051", - заявили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, 14 марта упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска. После этого был арестован руководитель управляющей компании, которая не убрала ледяную глыбу с крыши дома, в результате чего мог погибнуть прохожий.