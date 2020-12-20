Власти Петрозаводска установили детскую площадку с "военной техникой"

Администрация столицы Карелии сообщила об установке новой детской площадки с конструкциями, напоминающими военную технику.
Новая детская площадка устновлена на бульваре Победы в Петрозаводске, информирует пресс-центр мэрии города.
В детском городке приспособления для игр напоминают военную технику. Работу выполнила компания ООО "Онего-Строй".
"Игровое оборудование связано с основной концепцией парковой зоны и стилизовано под технику времён Великой Отечественной войны", - говорится в заявлении мэрии Петрозаводска.
Ранее предприниматель Гольцев назвал Петрозаводск захолустьем из-за отвратительной уборки улиц.
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