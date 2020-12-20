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Власти Петрозаводска установили детскую площадку с "военной техникой"

Новости. Общество
11:40, 21 Декабря 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Администрация столицы Карелии сообщила об установке новой детской площадки с конструкциями, напоминающими военную технику.

Новая детская площадка устновлена на бульваре Победы в Петрозаводске, информирует пресс-центр мэрии города.

В детском городке приспособления для игр напоминают военную технику. Работу выполнила компания ООО "Онего-Строй".

"Игровое оборудование связано с основной концепцией парковой зоны и стилизовано под технику времён Великой Отечественной войны", - говорится в заявлении мэрии Петрозаводска.

Ранее предприниматель Гольцев назвал Петрозаводск захолустьем из-за отвратительной уборки улиц.

 

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Комментарии

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zanoza
2020-12-21 13:38:00
Псевдопатриотизм, это явление близкое к фарисейству , когда человек всем своим видом демонстрирует свой патриотизм, а делами доказывает обратное.
Изя
2020-12-21 13:31:25
С дубу что ли упала мэрия , к Сев.Корее всё стремятся . Так там жуликов не любят . сразу к стенке поставят ( не про детей ).
Света
2020-12-21 12:57:44
О каком патриотизме может идти речь,когда 50-70% молодёжи мечтают уехать в нормальные страны, понимая что их здесь ждёт....к сожалению...
однозначно
2020-12-21 13:11:58
Света, можешь тоже валить отседова. Ты очень нужна там. Задолбали всякие своим нытьем.
Андрей Дубенский
2020-12-21 12:55:23
Идет активное воспитание пуПинюгенда...
Leopol'd
2020-12-21 12:34:01
Это же гениально!!! Развалить ДОСААФ, где шла реальная подготовка специалистов военного профиля и шло реальное военно-патриотическое воспитание. Зато выделять бюджеты на такие вот убожества, экскурсии в бутафорский концлагерь, музеи без посетителей и "центры воспитания".
тетка
2020-12-21 12:25:35
ну-ну, по кому потом ударят эти идейно-нравственные и патриотически настроенные детки.
однозначно
2020-12-21 12:53:52
тетка, очень люблю милитаризм, гонку вооружений и бряцанье оружием. Мы воспитаем из подрастающего поколения настоящих защитников Родины. А истеричные тетки и занозы пусть истерят сколь угодно.
тетка
2020-12-21 13:38:21
однозначно, настоящие защитники Родины должны уничтожить таких как ты в первую очередь. И так будет.
zanoza
2020-12-21 12:25:23
После бутафорского концлагеря, меня уже ничем не удивить, однако.
однозначно
2020-12-21 11:47:17
Респект ! Это будет способствовать патриотическому и идейно-нравственному воспитанию молодежи. Иноагенты злобно шипят в кустах
Гость
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