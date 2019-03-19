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Новости. Общество
08:05, 19 Марта 2019
фото: petrozavodsk-mo.ru

Власти Петрозаводска утвердили девять образцов урн

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Депутаты Петросовета приняли решение об утверждении расширенного перечня образцов урн, предназначенных для установки на территории города.

Документ предлагает девять стандартных вариантов, различающихся по стоимости и дизайну. Шесть видов урн предназначены для общегородских территорий, три образца емкостей для сбора мусора – для размещения у многоквартирных домов, рассказали в администрации Петрозаводска.

При этом допускается установка урн нестандартного вида. Их дизайн можно согласовать со специалистами администрации. Речь идет о ситуациях, когда индивидуальные габариты, стилевые решения и материалы урн определены проектами благоустройства конкретных территорий, а также о случаях использования стилизованных урн в исторических районах города.

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