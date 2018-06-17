Власти Петрозаводска в День медиков поздравили людей с обостренным чувством долга и неравнодушным сердцем
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и спикер Петросовета Геннадий Боднарчук поздравили людей в белых халатах с Днем медицинского работника, сообщил в пресс-службе администрации города.
Уважаемые работники и ветераны сферы здравоохранения!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Сегодня вам адресованы слова бесконечной признательности за спасённые жизни и самоотверженный подвижнический труд.
Отдавая дань уважения одной из самых почётных профессий, каждый человек с благодарностью вспоминает врачей, которые приняли участие в его судьбе, пришли на помощь в сложной ситуации, помогли вернуть хорошее самочувствие и уверенность в себе.
Медицина – это высокое призвание, выбор сильных духом людей, с обострённым чувством долга и неравнодушным сердцем. Огромное спасибо вам, дорогие работники сферы здравоохранения, за сострадание и терпение, искреннюю любовь к своему делу, стремление развиваться и совершенствовать свои знания.
От всей души желаем вам и вашим близким всех благ - крепкого здоровья, стабильности, счастья и добра!
Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник,
Председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук
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