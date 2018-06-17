Власти Петрозаводска в День медиков поздравили людей с обостренным чувством долга и неравнодушным сердцем

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и спикер Петросовета Геннадий Боднарчук поздравили людей в белых халатах с Днем медицинского работника, сообщил в пресс-службе администрации города.

Уважаемые работники и ветераны сферы здравоохранения!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём медицинского работника!

Сегодня вам адресованы слова бесконечной признательности за спасённые жизни и самоотверженный подвижнический труд.

Отдавая дань уважения одной из самых почётных профессий, каждый человек с благодарностью вспоминает врачей, которые приняли участие в его судьбе, пришли на помощь в сложной ситуации, помогли вернуть хорошее самочувствие и уверенность в себе.

Медицина – это высокое призвание, выбор сильных духом людей, с обострённым чувством долга и неравнодушным сердцем. Огромное спасибо вам, дорогие работники сферы здравоохранения, за сострадание и терпение, искреннюю любовь к своему делу, стремление развиваться и совершенствовать свои знания.

От всей души желаем вам и вашим близким всех благ - крепкого здоровья, стабильности, счастья и добра!

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник,

Председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук