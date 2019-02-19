Власти Петрозаводска в марте намерены отловить 250 бездомных собак

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В марте в карельской столице пройдет крупный рейд по отлову безнадзорных животных, сообщает мэрия.
"В марте будет заключен контракт на отлов 250 собак на средства субвенции из бюджета республики", - сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
В ближайшее время сотрудники администрации города и депутаты Петросовета намерены провести заседание рабочей группы, посвященное обсуждению принятого в декабре 2018 года закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В прошлом году в Петрозаводске отловлено 470 собак, большинство из которых возвращено владельцам, либо передано новым хозяевам.
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