Власти Петрозаводска в марте намерены отловить 250 бездомных собак

В марте в карельской столице пройдет крупный рейд по отлову безнадзорных животных, сообщает мэрия.

"В марте будет заключен контракт на отлов 250 собак на средства субвенции из бюджета республики", - сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

В ближайшее время сотрудники администрации города и депутаты Петросовета намерены провести заседание рабочей группы, посвященное обсуждению принятого в декабре 2018 года закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В прошлом году в Петрозаводске отловлено 470 собак, большинство из которых возвращено владельцам, либо передано новым хозяевам.