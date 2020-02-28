Стелу "Город воинской славы" к Дню Победы не установят.

Власти Петрозаводска в очередной раз перенесли торги на установку стелы "Город воинской славы". Поначалу аукцион предполагалось провести накануне Дня защитника Отечества, потом его дату перенесли на 26 февраля, затем – на 3 марта, и, наконец, его назначили на 5 марта. Однако это вовсе не означает, что торги опять не передвинут на более поздний срок.

Напомню, заказчиком работ по изготовлению памятника, его установке и благоустройству прилегающей территории выступило муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Петроснаб". Начальная стоимость контракта составляет 82,8 миллиона рублей, и, насколько мне известно, очереди из желающих освоить эту сумму пока не наблюдается.

Одной из причин отсутствия интереса к мемориальному объекту со стороны подрядчиков, по всей вероятности, являются крайне сжатые сроки для установки стелы, объявленные городскими властями. Еще в начале февраля глава администрации Петрозаводска Ирина Мирошник пообещала, что стела появится на Аллее городов-побратимов к 9 мая. Причем, выступая на заседании республиканского оргкомитета "Победа", Мирошник заявила, что все работы по установке памятного знака "идут в графике", и уже будто бы изготавливаются барельефы для мемориального комплекса.

Однако на недавнем заседании рабочей группы по подготовке проекта этих барельефов, которое состоялось в администрации карельской столицы, неожиданно выяснилось, что их не только никто не изготавливает, но дело не дошло даже до утверждения их эскизов. Более того, известные карельские историки не смогли прийти к единому мнению о памятных датах, которые необходимо отразить в барельефах, посвященных воинской славе Петрозаводска.

Подробнее читайте в статье Валерия Поташова.