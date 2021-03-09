Власти Петрозаводска выделили дополнительные 4,5 млн рублей на вывоз снега

С петрозаводских улиц вывезут еще десять тысяч тонн снега, сообщили в администрации столицы Карелии.

В рамках действующего муниципального контракта ООО "ТехРент" вывезет с петрозаводских улиц еще десять тысяч тонн снега. Для этого из городского бюджета выделены дополнительные 4,5 млн рублей. По информации городского оперативного штаба, в ночь с 9 на 10 марта подрядчик вывозил снег с центральных магистралей карельской столицы: проспекта Ленина, улицы Еремеева и др.

В мэрии отметили, что в этом году в Петрозаводске среднемесячная норма осадков в зимний период серьезно превышена: в январе – на 36 %, в феврале – на 76 %. Подрядчик работает на петрозаводских улицах круглосуточно. За качеством и оперативностью мероприятий следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры жителям Петрозаводска предлагают обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Ранее в мэрии Петрозаводска признали проблемы с уборкой снега.