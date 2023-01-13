Власти Петрозаводска выяснят, почему мерзнут жители Древлянки

В администрацию столицы Карелии поступают жалобы на холод в квартирах.

В минувшие выходные в соцсетях горожане писали обращения, связанные с температурой в квартирах разных районов города. Об этом сообщила на планером в совещании в мэрии руководитель информационно-аналитического управления администрации Петрозаводска Анникки Сильченко.

«Параметры ТЭЦ находятся в норме. В случае, если в жилых помещениях холодно, необходимо обращаться в свою управляющую компанию», — сказала Сильченко.

По словам главы Петрозаводска Владимира Любарского, он вел дискуссии с горожанами, которые ему писали, что у них холодно.

«Чудес не бывает. Если здесь, в мэрии, после регулировки теплоэнергии к батареям не прикоснуться, а где-то холодно, то вопрос не к теплоносителям, не к ТГК. Вопрос в зоне действия управляющих компаний. Но с учетом того, что таких жалоб достаточно много и, по моим наблюдениям, пока они сгруппированы на Древлянке, у меня просьба вместе с Теплосетями, управляющими компаниями посмотрите, помониторьте ситуацию на Древлянке. Можно горожан попросить, чтобы они либо на ЕДДС, либо на Теплосети с какой-то информацией вышли», — дал поручение специалистам мэрии Владимир Любарский.