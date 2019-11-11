Власти Петрозаводска выявили 100 нарушений при содержании дворов в городе

Около 100 нарушений при содержании дворовых территорий и многоквартирных домов выявлено в Петрозаводске, сообщается на сайте администрации города.

Руководитель МКУ "Служба заказчика" Вячеслав Пухач на заседании штаба по проведению отопительного сезона сообщил о результатах контроля за выполнением управляющими организациями обязательств по содержанию придомовых территорий и жилищного фонда.

"На прошлой неделе основное направление работы учреждения – надзор за управляющими организациями в период заморозков. Было проверено 325 многоквартирных домов. Выявлено порядка 100 нарушений. Основные – отсутствие подсыпки при гололёде и неуборка снега. Также выявлены четыре заморозки, которые были позднее устранены", – сказал Вячеслав Пухач.

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова также указала управляющим организациям на необходимость своевременной уборки подтаявшего снега и подсыпки тротуаров и пешеходных дорожек.

"Необходимо провести уборку снега, препятствующего нормальному движению по придомовым территориям. В конце недели у нас ждут отрицательные температуры, поэтому осуществлять подсыпку нужно обязательно", – отметила заместитель главы администрации Петрозаводска.

Сообщить о ненадлежащем содержании придомовой территории горожане могут в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.