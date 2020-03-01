Власти Петрозаводска выставили на аукцион три участка земли под паркинги

Администрация информирует о назначении аукциона по продаже в собственность, а также в аренду земельных участков.

На аукцион 30 марта выставлено десять земельных участков.

- три участка земли – на ул.Суоярвская, ул.Антушевского (СКЗ) и на ул. Ключевая - предназначаются для размещения паркингов.

- три участка – проезд Дорожников, р-н Лесного проспекта и р-н Лососинского шоссе - для строительства предприятий автосервиса, станции техобслуживания и техосмотра автомобильных средств.

- два участка – Ручейный переулок и проезд Строителей - для размещения складов различного назначения

- один участок – ул.Онежской флотилии, у дома №9 - для строительства физкультурно-оздоровительного объекта

- один участок – пересечение ул.Рябиновая и ул.Паустовкого (у бассейна H2O) - с видом разрешенного использования – "зелёные насаждения".

Заявку на участие в торгах можно подать в срок до 17 часов 23 марта 2020 года.

Организатором аукциона выступает "Управление земельными ресурсами" (Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3). Более подробная информация о проведении аукциона в отношении данных участков указана на сайтах: torgi.gov.ru, petrozavodsk-mo.ru, uzr-rk.ru.