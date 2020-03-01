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Власти Петрозаводска выставили на аукцион три участка земли под паркинги

Новости. Общество
13:51, 02 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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Администрация информирует о назначении аукциона по продаже в собственность, а также в аренду земельных участков.

На аукцион 30 марта выставлено десять земельных участков.

- три участка земли – на ул.Суоярвская, ул.Антушевского (СКЗ) и на ул. Ключевая - предназначаются для размещения паркингов.
- три участка – проезд Дорожников, р-н Лесного проспекта и р-н Лососинского шоссе - для строительства предприятий автосервиса, станции техобслуживания и техосмотра автомобильных средств.

- два участка – Ручейный переулок и проезд Строителей - для размещения складов различного назначения
- один участок – ул.Онежской флотилии, у дома №9 - для строительства физкультурно-оздоровительного объекта

- один участок – пересечение ул.Рябиновая и ул.Паустовкого (у бассейна H2O) - с видом разрешенного использования – "зелёные насаждения".

Заявку на участие в торгах можно подать в срок до 17 часов 23 марта 2020 года.

Организатором аукциона выступает "Управление земельными ресурсами" (Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3). Более подробная информация о проведении аукциона в отношении данных участков указана на сайтах: torgi.gov.ru, petrozavodsk-mo.ru, uzr-rk.ru.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-03-02 13:54:30
Щас вечнонедовольные истерить начнут.
nae
2020-03-02 14:03:37
новый, ты первый начал :)
Leopol'd
2020-03-02 15:14:23
nae, похоже новый спалился.
nae
2020-03-02 15:39:38
Leopol'd, он давно палится :)
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