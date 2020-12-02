Власти Петрозаводска за свои нарушения платят из бюджета: в Петросовете хотят узнать, куда ушли деньги

Судебные иски, которые администрация Петрозаводска проигрывает из-за невыполнения различных законов и нормативных документов, приводят к штрафным санкциям, а расплачиваются за это из бюджета города.

Претензии к мэрии высказала на заседании Петросовета депутат Галина Васильева.

"Хотелось бы знать, какие штрафы администрация города выплачивает, судебные издержки, сколько уходит средств на это… Это тоже очень важно, потому что эти моменты показывают, насколько качественно работает администрация города. Вы очень обтекаемо всегда говорите про эти вещи", - сказала депутат.

Кроме штрафных санкций на бюджет города ложится нагрузка по выплате компенсаций гражданам, пострадавшим в результате невыполнения властями своих обязанностей.

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