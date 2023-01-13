Власти Петрозаводска ждут от бизнеса проекты по использованию Онежской набережной

Администрация столицы Карелии готова рассмотреть предложения бизнеса об использовании участков Онежской набережной при условии их благоустройства.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Я уже на рабочей встрече с застройщиками разговаривал, выходил к ним с предложением. Бога ради, приходите с проектами использования фрагментов береговой территории, которые к этому бизнесу будут примыкать. Приходите, обсудим вместе с общественностью, с депутатами. Может, что-то из этого произойдет. Подчеркну еще раз — без жилой застройки», — сказал глава города.

Он напомнил, что власти Петрозаводска ранее рассматривали идею продления и благоустройства всей набережной от улицы Федосовой до пляжа «Пески», но эти планы решили отложить из-за неопределенности с финансированием.

«Только проектирование — это порядка 300 млн рублей. В нынешней ситуации подобного рода траты не самая разумная история», — добавил Любарский.