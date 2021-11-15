Власти почистили дорогу к дому жительницы Карелии только после того, как она предупредила о голодовке

Жительница деревни Сельги Медвежьегорского района Карелии Майя Исакова объявила голодовку из-за бездействия местных властей, из-за которых, по ее словам, она вместе с 92-летней матерью оказалась «замурована» в своем доме.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что женщина из деревни Сельги Медвежьегорского района опубликовала на своей странице в соцсети переписку с чиновниками. По ее словам, снегоуборочная техника не доезжает до их дома 150-300 метров.

«Проживаем вторую зиму вдвоем с мамой, 92 года, ребенок войны, прикована к постели, и я, пенсионерка 56 лет… Это страшно оказаться запертыми в зимнее время, когда на полкилометра ни одной души нет», — такое обращение к властям она написала 9 декабря.

Местные власти в течение месяца ситуацию не исправили, и, отчаявшись получить помощь, женщина предупредила о голодовке.

«Голодовку прекращу, когда увижу их технику работающей», — заявила женщина.

На следующий день, 10 января, в редакцию "Столицы на Онего" Майя Исакова прислала фото очищенной дороги.

«Спасибо за помощь! Дорогу к нам прочистили!» — написала Майя Исакова.