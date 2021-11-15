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Власти почистили дорогу к дому жительницы Карелии только после того, как она предупредила о голодовке

Новости. Общество
14:24, 10 Января 2022
фото: Майя Исакова

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Жительница деревни Сельги Медвежьегорского района Карелии Майя Исакова объявила голодовку из-за бездействия местных властей, из-за которых, по ее словам, она вместе с 92-летней матерью оказалась «замурована» в своем доме.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что женщина из деревни Сельги Медвежьегорского района опубликовала на своей странице в соцсети переписку с чиновниками. По ее словам, снегоуборочная техника не доезжает до их дома 150-300 метров.

«Проживаем вторую зиму вдвоем с мамой, 92 года, ребенок войны, прикована к постели, и я, пенсионерка 56 лет… Это страшно оказаться запертыми в зимнее время, когда на полкилометра ни одной души нет», — такое обращение к властям она написала 9 декабря.

Местные власти в течение месяца ситуацию не исправили, и, отчаявшись получить помощь, женщина предупредила о голодовке.

«Голодовку прекращу, когда увижу их технику работающей», — заявила женщина.

На следующий день, 10 января, в редакцию "Столицы на Онего" Майя Исакова прислала фото очищенной дороги.
«Спасибо за помощь! Дорогу к нам прочистили!» — написала Майя Исакова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ники
2022-01-10 15:14:45
Чинуши только силу понимают , сцыкуны однако .
кир
2022-01-10 14:41:36
Нельзя идти у них на поводу, - сказал кот.
Ники
2022-01-10 15:20:02
кир, хочешь местный казахстан тут замутить ?
Жаль
2022-01-10 14:56:55
кир, по воду нельзя, а по снегу можно)
кир
2022-01-10 15:10:34
Жаль, умен, хитер, честолюбив, - сказал кот.
Гость
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