Власти пояснили принятие в госсобственность Карелии предприятия по добыче гранита

Правительство Карелии объяснило, зачем Департамент имущества города Москвы согласовал передачу в госсобственность республики пакета акций ООО "Карельский гранит".

Ранее компания ОАО "МКК-Холдинг", единственным акционером которого является правительство Москвы, приняло решение передать "Карельский гранит" в собственность карельских властей.

Как сообщили "Вестям Карелии" в региональном правительстве, решение о передаче предприятия было принято давно на уровне первых лиц Москвы и Карелии. В настоящее время подыскивается инвестор для передачи имущества.

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