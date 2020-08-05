Власти помогают бизнесу в Карелии не так, как в других регионах России

Меры по господдержке бизнеса в период пандемии коронавируса в Карелии отличаются от того, что делают власти других российских регионов, и это дает положительный эффект.

Такое мнение высказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова на межрегиональном совещании региональных бизнес-омбудсменов в Ярославле.

По словам Гнетовой, одна из особенностей господдержки бизнеса в Карелии заключаются в том, что работодатели и индивидуальные предприниматели получили прямые выплаты в размере одного МРОТ не только из федерального, но и за счет регионального бюджета. Во многих регионах ограничились федеральными выплатами. О других отличиях господдержки бизнеса в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".