Власти пообещали масштабную газификацию в Петрозаводске

В следующем году начнется масштабная газификация Петрозаводска, а через реку Шуя до лета построят новый подвесной мост, сообщает правительство Карелии.

В субботу главе республики Артуру Парфенчикову обратился житель Октябрьского района Петрозаводска, обеспокоенный сроками газификации столицы Карелии. Он считает, что для того, чтобы подвести природный газ к большинству домов города не требуется ждать десятилетия.

"Масштабная газификация Петрозаводска начнется в следующем году. Поиск источников финансирования ведем по двум направлениям. Актуализировали федерально-целевую программу развития Карелии, в нее заложено полтора миллиарда рублей на газификацию. Второй вариант – заключение соглашения с Газпромом для привлечения средств, так как компания сама заинтересована в увеличении количества потребителей", - сказал Артур Парфенчиков.

Житель Пряжинского района обратился к Главе по вопросу строительства нового моста через реку Шуя, связывающего деревни Соддер и Улялега. Старый плавучий мост длиной 80 метров пришел в негодность и представляет опасность для проходящих через него. Новую подвесную переправу местные власти обещали сельчанам построить еще прошлым летом.

Как выяснилось, все необходимые процедуры были проведены с запозданием, тем не менее, конкурс на производство работ состоялся, подрядчик определен, средства зарезервированы. Артур Парфенчиков дал поручение куратору Пряжинского района – министру строительства, энергетики и ЖКХ - Олегу Ермолаеву в срок до 20 апреля выехать на место с контролем хода строительства моста.