Власти пообещали не закрывать среднее звено в школе в селе Нюхча

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Речи об обязательном переводе учащихся среднего звена в сельской школе на интернатное обучение не идет, заявила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.
"В связи с поступающими вопросами по школе в Нюхче, поясняем: все классы в образовательном учреждении будут сохранены. Речи об обязательном переводе учащихся среднего звена на интернатное обучение не идет", - написала пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк в Facebook.
"Ученики Нюхотской общеобразовательной школы, так же как и ученики других отдаленных школ, могут продолжить обучение в Президентском кадетском училище, кадетском корпусе им. А.Невского и иных образовательных учреждениях интернатного типа только по их собственному желанию", - добавила она.
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