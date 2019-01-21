Власти пообещали не закрывать среднее звено в школе в селе Нюхча

Речи об обязательном переводе учащихся среднего звена в сельской школе на интернатное обучение не идет, заявила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

"В связи с поступающими вопросами по школе в Нюхче, поясняем: все классы в образовательном учреждении будут сохранены. Речи об обязательном переводе учащихся среднего звена на интернатное обучение не идет", - написала пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк в Facebook.

"Ученики Нюхотской общеобразовательной школы, так же как и ученики других отдаленных школ, могут продолжить обучение в Президентском кадетском училище, кадетском корпусе им. А.Невского и иных образовательных учреждениях интернатного типа только по их собственному желанию", - добавила она.