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Власти посоветовали россиянам не ездить за рубеж

Новости. Общество
20:40, 06 Ноября 2020
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Россиянам рекомендуют отложить поездки за границу из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщает Lenta.ru.

Дипломат указала, что эпидемиологическая обстановка в мире стремительно ухудшается, а скорость заполнения палат в больницах вызывает серьезные опасения. "Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы", — отметила она.

Именно из-за этого МИД советует россиянам отложить необязательные поездки за рубеж на более позднее время. Захарова добавила, что сейчас эпицентром распространения коронавируса стала Европа.

В конце октября МИД также отмечал, что за рубеж выезжать не стоит. "Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее, опаснее первой", — подчеркивала Захарова.

 

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