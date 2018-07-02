Власти потребовали срочно убрать железный понтон вблизи острова Кижи

В Карелии власти обязали жителя Петрозаводска в течение пяти дней убрать железный понтон, расположенный в акватории Онежского озера вблизи острова Кижи.

Как сообщили в региональном управлении ФССП, петрозаводчанин, который должен демонтировать понтон, долгое время скрывался от приставов. Сотрудникам управления пришлось установить наблюдение за его домом, чтобы вручить должнику необходимые документы.

"В результате, рано утром, 27 июня, с гражданином удалось "познакомиться", когда он выходил из подъезда на работу. Все требуемые процессуальные документы он подписал и был предупрежден, что в случае добровольного исполнения требований исполнительного документа, а на это дается 5 дней, согласно 229 ФЗ, производство будет окончено. В противном случае — будут приняты меры принудительного исполнения, которые предусматривают, в том числе, и привлечение к административной ответственности и неизбежно влекут за собой финансовые потери должником", - отметили в службе судебных приставов.