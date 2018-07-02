Власти предлагают по-новому начислять арендную плату в Петрозаводске

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник внесла в парламент Карелии законопроект об изменении порядка определения размера арендной платы для земельных участков под строительство жилья и автомобильных дорог.
"Настоящим законопроектом предлагается дополнить перечень земельных участков, размер арендной платы которых определяется как выраженный в рублях процент кадастровой стоимости земельного участка, а в случае отсутствия кадастровой стоимости – как выраженный в рублях процент рыночной стоимости земельного участка", - говорится в документе.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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