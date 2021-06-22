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Власти предупредили о неминуемой дискриминации непривитых от коронавируса россиян

Новости. Общество
20:30, 22 Июня 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

По словам пресс-секретаря президента России, люди без иммунитета к COVID-19 из-за его непредсказуемости так или иначе попадут в невыгодное положение.

Граждане без иммунитета к ковиду будут представлять угрозу для окружающих, некоторая дискриминация в этой связи неминуема. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявления о «дискриминации непривитых». Об этом информирует ТАСС.

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», — заметил он.

Один из журналистов обратил внимание представителя Кремля на возможные ситуации, когда у человека выработался иммунитет к ковиду после болезни, однако он подвергается дискриминации из-за отсутствия прививки. «Это требует очень серьезного рассмотрения, — согласился пресс-секретарь президента РФ. — Эта ситуация очень важная».

Действительно, продолжил Песков, во многих европейских странах сейчас принимается к сведению не только сам факт прививки, но и наличие иммунитета к ковиду. «Но в целом, надо признать, в мире еще не выработано каких-то единых подходов, стандартов на этот счет», — констатировал он.

Поведение коронавируса настолько нестандартно, что люди без иммунитета к нему так или иначе попадут в невыгодное положение, добавил представитель Кремля.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получает много обращений о дискриминации не привившихся от COVID-19 граждан. Она назвала стимулирование вакцинации через ограничения в правах «нечестной игрой».

«Мы видели это заявление», — заметил представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать высказывание.

Как считает Песков, безусловно, это является поводом для рассмотрения в оперативном штабе. Однако, продолжил он, текущая ситуация с ковидом требует энергичных мер. «Поведение вируса настолько нестандартное, что так или иначе те, кто не привит, и те, кто не имеет антител, не имеет иммунитета, попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет — либо переболев, либо сделав прививку», — констатировал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что это реальность, в которой сейчас живет мир и в которой «придется жить в обозримой перспективе». Однако, продолжил представитель Кремля, вакцинация граждан не является самоцелью.

«Самоцель — это иммунитет, это иммунизация. [Она] наступает или путем прививки, или путем перенесения этого заболевания и получения соответствующего иммунного ответа организма. Наверное, это повод для очень внимательного рассмотрения оперштабом», — заключил Песков.

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Комментарии

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Изя
2021-06-22 21:23:02
Опять пургу несёт ))) :)
врунофф
2021-06-22 20:59:06
Очень люблю дискриминировать либерастню. Особенно агрекалчнутую и яблочнутую.
Off
2021-06-22 22:00:01
врунофф, так ты сходи к ним в ЗС . Попробуй по дискриминировать . Быстро колготки на голове завяжут бантиком. :)
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