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Власти приглашают горожан собрать камни на набережной около одного из самых элитных домов Петрозаводска

Новости. Общество
10:06, 09 Июня 2022
фото: © rutube.ru

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В сквере Аквамарин на набережной Варкауса состоится акция «Время собирать камни», сообщает администрация Петрозаводска.

Необычное экологическое мероприятие к юбилею Петра Великого пройдёт в эту пятницу, 10 июня.

Как следует из названия, это не простой субботник. Жителей Петрозаводска приглашают расчистить прибрежную территорию и зону для прогулок от камней. Их впоследствии планируют использовать при благоустройстве города.

«Собранные булыжники могут стать частью композиций в цветниках или бутовыми камнями для водоотведения, — написал на своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский. — Например, на аналогичной акции на Куршской косе в Калининградской области таким образом заполнили пескоудерживающие клетки, чтобы создать буферную зону от штормов для корней деревьев, растущих на берегу моря. Так что, найдётся применение камням и на наших общественных территориях».

Необычная экологическая акция приурочена к 350-летию со Дня рождения основателя Петрозаводска Петра Великого. Она отсылает к одному из указов императора начала 18 века.

«С 1714 года все въезжающие в Петербург должны были доставлять в город… камни. На судах не менее 30, на лодках минимум десяток, а на возах хотя бы по три штуки, — отмечает Владимир Любарский. — Камни эти шли на благоустройство новоиспеченной столицы. Её дороги были грунтовыми, что пагубно влияло на чистоту города. А уж питерская погода щедро подливала, как масло в огонь, дожди в слякоть. Благодаря указу в Петербурге начали мостить улицы, а к концу царствования Петра Алексеевича большинство из них стали каменными… ну, или дощатыми. Конечно, никаких радикальных анахроничных указов мы принимать не планируем. А вот с пользой обыграть этот исторический факт, как мне кажется, было бы интересно. Весна вновь показала, как активно горожане вовлечены в благоустройство Петрозаводска. Тысячи неравнодушных приняли участие в голосовании за общественные территории, а также в наших традиционных субботниках».

Акция пройдет 10 июня, начало — в 16.30. Место сбора — вход в сквер Аквамарин, рядом с отреставрированной канализационной насосной станцией (цилиндрической постройкой на территории сквера).

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