15:48, 31 Июля 2019
Власти пытаются убедить прибыльные совхозы Карелии, что объединяться с убыточными выгодно
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Работники двух ведущих государственных сельхозпредприятий Карелии обеспокоены планами Минсельхоза объединить их с убыточными совхозами, поэтому власти обещают им выгоду от такого слияния.
Эту тему поднял сегодня на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.
По его словам, Минсельхоз должен убедить работников передовых предприятий - АО "Племенное хозяйство "Ильинское" и ОАО "Племсовхоз "Мегрега" в необходимости объединения с убыточными ОАО "Ведлозерский" и ОАО "Толвуйский".
Как Парфенчиков предлагает убеждать работников прибыльных совхозов, что объединение с убыточными предприятиями принесет им выгоду, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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