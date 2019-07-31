Власти пытаются убедить прибыльные совхозы Карелии, что объединяться с убыточными выгодно

Работники двух ведущих государственных сельхозпредприятий Карелии обеспокоены планами Минсельхоза объединить их с убыточными совхозами, поэтому власти обещают им выгоду от такого слияния.

Эту тему поднял сегодня на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, Минсельхоз должен убедить работников передовых предприятий - АО "Племенное хозяйство "Ильинское" и ОАО "Племсовхоз "Мегрега" в необходимости объединения с убыточными ОАО "Ведлозерский" и ОАО "Толвуйский".

Как Парфенчиков предлагает убеждать работников прибыльных совхозов, что объединение с убыточными предприятиями принесет им выгоду, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".