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Власти района Карелии ответили за крышу в суде

Новости. Общество
09:00, 11 Июня 2020
фото: pixabay
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В Прионежском районе Карелии местная жительница через суд потребовала от властей компенсировать ей расходы на ремонт крыши, сообщается на сайте районной судебной инстанции.

Жительница Прионежского района обратилась в суд с иском о взыскании с администрации Прионежского района денежных средств, затраченных на приобретение строительных материалов, использованных ею для ремонта кровли.

Исковые требования были мотивированы тем, что женщина на основании договора социального найма проживает в квартире, расположенной в одноэтажном многоквартирном доме.

Специалистами администрации Прионежского района еще в 2019 году была установлена необходимость капитального ремонта крыши, однако ремонтные работы так и не были проведены, в связи с чем истица была вынуждена самостоятельно за свой счет произвести ремонт кровли.

В ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что истица проживает в многоквартирном брусчатом жилом доме 1950 года постройки. Первая приватизация жилого помещения в указанном доме была произведена в 1999 года, при этом сведений о проведении когда-либо капитального ремонта дома стороной ответчика не представлено.

Поскольку капитальный ремонт в доме истицы не производился, а предельный срок эксплуатации кровли дома истек еще до первой приватизации жилого помещения, суд пришел к выводу, что обязанность по производству капитального ремонта должна быть возложена на наймодателя, правопреемником обязательств которого является администрация Прионежского района Карелии.

Учитывая изложенное и принимая во внимание факт сохранения за ответчиком обязанности по осуществлению капитального ремонта многоквартирного дома, исходя из того, что истцом понесены убытки, в связи с ненадлежащим исполнением наймодателем обязанностей по договору социального найма, суд пришел к выводу, что заявленные жительницей района требования являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению.

Решение суда не вступило в законную силу.

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