Власти района Карелии предупредили людей о возможном обвале дороги

В Питкярантском районе решили перекрыть движение по дороге из-за риска ее обвала.

Об этом информирует паблик "Питкярантский район".

"Уважаемые жители города. В связи с опасностью размытия грунта и частичного обвала автомобильной дороги будет перекрыто движение от перекрестка - ул. Победы- ул. Гоголя (Сбербанк) до перекрестка ул. Гоголя- ул. Ленина (городская площадь). Просим автомобилистов заранее планировать свой маршрут", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на этой неделе из-за ремонтных работ будет кратковременно отключено электричество в ряде населенных пунктов республики.