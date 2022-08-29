Власти района Карелии выражают соболезнования в связи с гибелью пенсионерки

В поселке Калевала 76-летняя женщина, которая ушла из дома и не вернулась, была найдена погибшей. Власти района выражают соболезнования.

Как сообщается в паблике «Новости Калевалы», совет, администрация Калевальского района, управление образования, коллектив Куусиниемской школы выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью Маликиной Валентины Ивановны.

Валентина Ивановна сорок лет проработала в системе образования района, была учителем начальных классов, преподавала русский язык и литературу, была завучем школы.

Коллеги, ученики запомнят её как чуткого, внимательного педагога, всегда готовой прийти на помощь.

Светлая память о Валентине Ивановне навсегда сохраниться в сердцах знавших её людей.

Ранее сообщалось, что 30 августа в поселке Калевала 76-летняя пенсионерка ушла из дома и пропала. Волонтерами были организованы поиски пропавшей, которая в результате была найдена погибшей.