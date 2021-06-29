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Власти района в Карелии заплатят водителю за поврежденную из-за колейности машину

Новости. Общество
08:20, 30 Июня 2021
фото: © Pixabay

Пряжинский суд встал на сторону водителя, который посчитал, что попал в ДТП из-за колейности на проезжей части, сообщили на сайте инстанции.

В январе 2021 года водитель автомобиля в поселке Пряжа наехал на пешеходное ограждение, повредив машину.

Водитель обратился в суд, так как посчитал, что ДТП произошло из-за колейности на дороге.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что содержит дорогу, где произошла авария, администрация Пряжи. Также суд учел, что при любых условиях водитель должен контролировать движение своего автомобиля, соблюдая оптимальную скорость движения.

Проанализировав все доказательства, судьи пришли к выводу, что в ДТП имеется вина как истца, так и ответчика. При этом вина была распределена в следующей пропорции: 70% вины ответчика и 30% вины истца.

Решением Пряжинского районного суда районная администрация должна будет оплатить истцу материальный ущерб и судебные расходы.

Решение суда в законную силу не вступило.

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