Власти рассказали, что тормозит экономику Карелии

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Руководитель управления труда и занятости республики Елена Фролова рассказала о негативном влиянии на экономику Карелии массового миграционного оттока населения.
"Растущая демографическая нагрузка, усиление миграционного оттока высококвалифицированных кадров, молодежи, выпускников вузов сдерживают социально-экономическое развитие республики", - сообщила Елена Фролова на заседании правительства.
Она также отметила напряженную обстановку на рынке труда, вызванную нехваткой профессионалов и дисбалансом спроса и предложения рабочей силы.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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