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Новости. Экономика
12:23, 14 Июня 2018

Власти рассказали, что тормозит экономику Карелии

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Руководитель управления труда и занятости республики Елена Фролова рассказала о негативном влиянии на экономику Карелии массового миграционного оттока населения.

"Растущая демографическая нагрузка, усиление миграционного оттока высококвалифицированных кадров, молодежи, выпускников вузов сдерживают социально-экономическое развитие республики", - сообщила Елена Фролова на заседании правительства.

Она также отметила напряженную обстановку на рынке труда, вызванную нехваткой профессионалов и дисбалансом спроса и предложения рабочей силы.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Геннадий Васильев
2018-06-14 15:36:07
так и вымрет население России как динозавры и будут называть этот период путинским
йошкин кот
2018-06-14 15:28:01
вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия (с) народ
Жуков
2018-06-14 13:01:07
В очередной раз виновато население.
nae
2018-06-14 12:56:26
Опять население виновато. Пока власть со здравым смыслом не станет смотреть на окружающую действительность, пока не станет делать честных выводов, ничего не изменится. Т.е. никогда.
Изя
2018-06-14 13:07:18
nae, Пока сама власть в здравом уме не будет , а не смотреть неизвестно куда . ТО тогда и никогда .
Rmj
2018-06-14 12:49:13
Экономику Карелии тормозит коварный вепс Григорьев.
Гость
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