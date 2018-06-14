Власти рассказали, что тормозит экономику Карелии

Руководитель управления труда и занятости республики Елена Фролова рассказала о негативном влиянии на экономику Карелии массового миграционного оттока населения.

"Растущая демографическая нагрузка, усиление миграционного оттока высококвалифицированных кадров, молодежи, выпускников вузов сдерживают социально-экономическое развитие республики", - сообщила Елена Фролова на заседании правительства.

Она также отметила напряженную обстановку на рынке труда, вызванную нехваткой профессионалов и дисбалансом спроса и предложения рабочей силы.

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