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Новости. Общество
14:22, 13 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Власти рассказали, почему в Петрозаводске не мостят тротуары плиткой

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Власти Петрозаводска рассматривают возможность замены асфальта плиткой на тротуарах, но это технически сложно и не всем нравится, например, любителям кататься на роликах.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" начальник управления городского хозяйства и транспорта Петрозаводска Андрей Бекелев. Он ответил на вопрос телезрителя, почему при ремонте проспекта Ленина тротуары не вымостили плиткой, как в Санкт-Петербурге, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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кир
2019-09-13 16:25:54
Если плитка сама не успеет развалиться, то поломают дворники. Примеров полно. Лестница на Фрунзе. Кстати, какое отношения к Карелии он имел?
pupsik
2019-09-13 16:15:45
На аукционе бетонную плитку продадут, закупят самую дешевую, которая развалится после первой зимы.
Копатыч
2019-09-13 16:04:22
Камаз песка и два таджика с киянками-в чем тут техническая сложность. В центре Сортавалы по такой технологии заменили асфальт на плитку.
Иван
2019-09-13 15:01:24
Практически во всех городах России положена плитка , а карелы всё ждут когда роллеры и велосипедисты вдоволь накатаются .
кир
2019-09-13 14:47:06
Просто лоббируют работу для пассионариев, которые работают с плиткой, например, на рыльце жилого дома. Были замечены на Карельском проспекте.
zanoza
2019-09-13 14:36:09
Это с чего вдруг любители покататься на роликах могут кататься на них на тротуарах ? БРЕД!!!
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