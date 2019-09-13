Власти рассказали, почему в Петрозаводске не мостят тротуары плиткой

Власти Петрозаводска рассматривают возможность замены асфальта плиткой на тротуарах, но это технически сложно и не всем нравится, например, любителям кататься на роликах.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" начальник управления городского хозяйства и транспорта Петрозаводска Андрей Бекелев. Он ответил на вопрос телезрителя, почему при ремонте проспекта Ленина тротуары не вымостили плиткой, как в Санкт-Петербурге, пишут "Вести Карелии".

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