Власти разрешили чартерные авиарейсы в Египет

Президент Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее допускались только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет. Отмененный указ содержал также рекомендацию туроператорам и турагентам на время действия запрета на авиаперевозки воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, который предусматривает воздушные перевозки (в том числе коммерческие) на территорию Арабской Республики Египет, за исключением Каира.

Теперь эти ограничения прекращают действовать.

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