Власти региона нашли нового подрядчика на очередной долгострой из Федеральной программы развития Карелии до 2020 года

Речь идет о реконструкции учебно-тренировочной базы Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» в местечке Ялгуба под Петрозаводском, которую планировали сдать к столетнему юбилею республики.

На загородной базе предполагалось построить баскетбольную площадку и теннисный корт, универсальный спортивный зал, гостиницу и даже эллинг для хранения лодок для академической гребли. Однако сроки работ на объекте постоянно срывались, и карельским властям пришлось несколько раз менять исполнителей государственных контрактов. За это время их стоимость также выросла в разы.

Новый контракт – на 253 миллиона рублей – получила компания из Московской области «Строй Инвест Групп».

Что это за компания и куда пропал прежний подрядчик, читайте здесь.