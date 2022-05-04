Власти России выплатят компенсации обманутым дольщикам, строившим жилье в Петрозаводске

Федеральный Фонд развития территорий выплатит компенсации жителям Петрозаводска, потерявшим свои деньги при долевом строительстве жилья в микрорайоне Сайнаволок.

Это следует из сообщения на официальном сайте правительства России.

В нем перечислены компании-застройщики в разных регионах страны, которые не выполнили свои обязательства. Их дольщикам обещаны компенсации из средств Фонда. В списке фигурирует, в том числе, ООО «Инвестиционная компания «Комфортный дом».

Эта компания вызвала интерес у правоохранительных органов Карелии в связи с мошенничеством при строительстве жилого комплекса «Новый Сайнаволок» в Петрозаводске.

По версии следствия, используя различные мошеннические схемы, руководитель фирмы похитил более 51 млн рублей из средств, внесенных гражданами на приобретение жилья в данном жилом комплексе. В результате более чем 100 потерпевшим причинен имущественный ущерб.

В время следствия он скончался. Обвиняемым по делу проходит его сообщник, участвовавший в управлении еще несколькими фирмами, которые были задействованы в мошенничестве.

ООО «Инвестиционная компания «Комфортный дом» признано банкротом.