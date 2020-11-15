Власти уже знают, на сколько вырастут цены на электроэнергию в Карелии

Рост тарифов на электроэнергию в Карелии в 2021 году составит от 4,5% до 10,3% в зависимости от категорий потребителей и сценария развития экономики.

Это следует из прогноза экономического развития республики на 2021-2023 годы, подготовленного министерством экономического развития Карелии.

Прогноз содержит три варианта развития ситуации – "пессимистичный" консервативный, "оптимистичный" целевой и базовый, который власти Карелии рассматривают в качестве основного. "Индексация тарифов для населения в 2021-2023 годах предполагается с 1 июля в консервативном варианте – на 6%..., в базовом – на 5%, в целевом варианте – на 4,5%", - говорится в документе. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".