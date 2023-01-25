Власти в Карелии собираются изъять памятник истории из частной собственности

Минимущества Карелии планирует возвращение в госсобственность бывших корпусов медеплавильного завода эпохи Петра-I в селе Кончезеро.

Сейчас этот памятник истории находится в частной собственности.

О планах изъятия объекта говорится в ответе министерства на вопрос одного из подписчиков страницы главы Карелии Вконтакте.

«В настоящее время готовится исковое заявление в суд об определении условий изъятия у частного собственника этого объекта. Передать объект в госсобственность на предложенных Минимуществом условиях собственник отказался (даже при наличии ранее принятого решения суда). После вынесения решения суда об условиях изъятия объекта в госсобственность и регистрации на него права будут изыскиваться средства на восстановление объекта», - сообщили в министерстве.

В частной собственности находится комплекс нежилых зданий и сооружений, расположенных на участке общей площадью 2 гектара в селе Кончезеро. Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия объявил развалины петровского завода исторической ценностью.

Собственник постройки в 2018 году выставлял ее на продажу за 30 млн. рублей.

В 2021 году районные власти говорили, что владелец не выполняет свои обязательства по сохранению памятника.