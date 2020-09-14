Власти высказались о дальнейшей судьбе экзаменов для 9-классников в период пандемии COVID-19

Основные государственные экзамены (ОГЭ) для девятых классов в текущем учебном году пока не планируется отменять, однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции по всероссийским проверочным работам (ВПР) в понедельник, 14 сентября, передают "Известия".

"По всем прогнозам говорили, что напряженная обстановка (в связи с пандемией коронавируса. — Ред.) будет сохраняться до весны следующего года максимум. Мы планируем, что летом ОГЭ состоится. Но <…> мы можем планировать, а ситуация с распространением [вируса] пока для всех необъяснима", — сказал он.

На фоне распространения коронавирусной инфекции в России в апреле этого года был отменен экзамен ОГЭ, в котором предмет можно было выбрать. Затем, в мае, Минпросвещения объявило об отмене в 2020 году ОГЭ по русскому и математике. Итоговые оценки девятиклассникам были выставлены на основе годовых.

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко в свою очередь назвала такое решение ожидаемым и хорошим в сложившихся эпидемиологических условиях.

В условиях пандемии школам также было рекомендовано закончить учебный год для 9-х и 11-х классов до 5 июня, для 10-х классов ― до 30 мая, а для 1–8-х классов — до 15–16 мая. Московским школьникам годовые оценки выставили 15 мая.

При этом основной период единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом году был перенесен на промежуток с 29 июня по 25 июля из-за распространения коронавирусной инфекции. Всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировалось около 714 тыс. человек. В начале августа в Рособрнадзоре сообщили, что выпускники 2020 года сдали ЕГЭ не хуже, чем в прошлом году. По словам Музаева, в нынешнем году два человека получили на экзамене по 400 баллов, по 300 баллов ― 26 человек, а по 200 баллов ― 533 школьника.