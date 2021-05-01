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Властям Карелии не удалось сорвать Красный Первомай в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Общество
09:13, 02 Мая 2021
фото: КПРФ в Карелии
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Активисты КПРФ поздравили жителей Петрозаводска с Международным днем солидарности трудящихся.

Напомним, власти Карелии в этом году запретили проведение первомайской демонстрации в Петрозаводске, и своими действиями вызвали возмущение жителей республики.

Карельское отделение КПРФ, которое традиционно выступало организатором праздничного шествия, постаралось сделать так, чтобы Красный Первомай все-таки состоялся.

Активисты КПРФ вышли на улицы Петрозаводска, чтобы поздравить жителей и гостей города.

Они раздавали красные шарики, в результате на улицах города оказалось много людей, которые почувствовали праздничное настроение.  

«Первомай запретить невозможно. Это все равно, что запретить солнце или воздух. В этом году власти попытались сделать все, чтобы праздника не было. Но он все равно состоялся», - написали в группе КПРФ в Карелии.

Смотрим, как это было.

 

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