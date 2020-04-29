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Влияние эпидемии на российский рубль оказалось не таким сильным, как на другие валюты

Новости. Экономика
16:22, 30 Апреля 2020
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Российский рубль вошел в число наименее пострадавших от распространения коронавируса валют развивающихся рынков.

Это  следует из отчета Deutsche Bank "Валюты развивающихся рынков и вирус: победители и проигравшие", содержание которого опубликовало агентство RNS.

"Россия преодолевает свою уязвимость к низким ценам на нефть за счет низкого уровня госдолга, достаточных резервов, а также большого количества врачей и больничных коек", – отмечается в обзоре.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Бриг
2020-04-30 17:23:20
Рубль не пострадал , только население . Сказочники .
Гость
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