Влияние эпидемии на российский рубль оказалось не таким сильным, как на другие валюты

Российский рубль вошел в число наименее пострадавших от распространения коронавируса валют развивающихся рынков.

Это следует из отчета Deutsche Bank "Валюты развивающихся рынков и вирус: победители и проигравшие", содержание которого опубликовало агентство RNS.

"Россия преодолевает свою уязвимость к низким ценам на нефть за счет низкого уровня госдолга, достаточных резервов, а также большого количества врачей и больничных коек", – отмечается в обзоре. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".