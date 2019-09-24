Влюбленные повенчалась в колонии Карелии

Пара познакомилась еще до того, как мужчина попал в колонию, сообщили в УФСИН по Карелии.

В домовом храме исправительной колонии № 9 протоиерей Андрей Мазаев совершил таинство венчания заключенного Андрея и его возлюбленной Натальи.

Супруги серьезно готовились к венчанию, священник побеседовал с каждым из них, исповедал и причастил.

С момента постройки и освещения храма с 2005 года по 2019 год на территории исправительной колонии было проведено 5 обрядов венчания.