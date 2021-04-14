Вмерзший в лед труп обнаружен спасателями в Карелии

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы за последние несколько дней обнаружили два трупа, один из которых вмерз в лед водоема.

11 апреля на Онежском озере в районе деревни Ужесельга в Прионежском районе в 200-х метрах от берега во льду был обнаружен труп человека. Петрозаводским поисково-спасательным отрядом труп был освобожден изо льда и передан полиции. Об этом информирует Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

14 апреля спасатели обнаружили тело мужчины 1953 года рождения, который пропал на рыбалке на озере Нигозеро двумя днями ранее. Тело было поднято на берег и передано полиции.

Ранее сообщалось, что Следком проверяет обстоятельства гибели мужчины, чей труп был найден в брошенном авто