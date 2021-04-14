Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске должники по коммунальным услугам лишились своего имущества
Сегодня 11:15
Еще два кандидата вступили в борьбу за должность сити-менеджера Петрозаводска 17
14.04.2021 16:59
Провластным кандидатом на должность сити-менеджера Петрозаводска назвали Игоря Корсакова 22
Сегодня 10:04
Водитель в Карелии выпил и зарезал автомастера за якобы некачественный ремонт машины 2
14.04.2021 16:26
Каратист из Карелии завоевал серебряную медаль на первенстве России среди юниоров 2
14.04.2021 18:20
Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток
Новое
Сегодня 14:20
Названы условия повышения ставок по уже выданным ипотечным кредитам
14.04.2021 16:01

Вмерзший в лед труп обнаружен спасателями в Карелии

Новости. Общество
14:43, 15 Апреля 2021
фото: pixabay.com / Weinx1
Загрузка...

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы за последние несколько дней обнаружили два трупа, один из которых вмерз в лед водоема.

11 апреля на Онежском озере в районе деревни Ужесельга в Прионежском районе в 200-х метрах от берега во льду был обнаружен труп человека. Петрозаводским поисково-спасательным отрядом труп был освобожден изо льда и передан полиции. Об этом информирует Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

14 апреля спасатели обнаружили тело мужчины 1953 года рождения, который пропал на рыбалке на озере Нигозеро двумя днями ранее. Тело было поднято на берег и передано полиции.

Ранее сообщалось, что Следком проверяет обстоятельства гибели мужчины, чей труп был найден в брошенном авто

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 14:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток
Сегодня 14:20
Карельские геологи отметили свой профессиональный праздник 3
14.04.2021 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»