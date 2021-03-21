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Следком проверит обстоятельства гибели мужчины, чей труп был найден в брошенном авто

Новости. Происшествия
11:57, 22 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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В Петрозаводске проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, тело которого было обнаружено в брошенном автомобиле "Daewoo Nexia".

Петрозаводские следователи выясняют обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает Следком Карелии.

Тело 36-летнего  мужчины было обнаружено 20 марта в автомобиле, который был припаркован на дороге возле поселка Шуйская Чупа. Труп находился на водительском сидении. 

По информации "Столицы на Онего", в полицию заявили местные жители. Они обратили внимание на то, что машина "Daewoo Nexia" долгое время стояла на обочине дороги. По предварительным данным, на теле погибшего не были обнаружены признаки насильственной смерти.

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