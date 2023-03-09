«Вместе до последнего мгновения»: стало известно, кто погиб в Петрозаводске под припаркованным грузовиком

С погибшими ночью 8 марта в ДТП в Петрозаводске супругами Ступак из Бесовца простятся в субботу 11 марта в гарнизонном Доме офицеров.

Как ранее сообщала «Столица на Онего», 8 марта в 01.39 в районе дома № 54 по Первомайскому проспекту в Петрозаводске, произошло ДТП с двумя погибшими. Тогда, напомним, по предварительной информации госавтоинспекции карельской столицы, водитель 1980 г. р. за рулем Chevrolet Niva неправильно выбрал скорость движения. Не справившись с управлением, он врезался в стоявший грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир 1982 г. р., скончались на месте происшествия.

Как мы выяснили, погибшими оказались проживавшие в гарнизоне Бесовец супруги Ступак: Александр и Ирина. Родившийся в Киеве глава семьи работал оперативным дежурным авиаполка, его жена, уроженка города Ейска Краснодарского края — кладовщиком в технико-эксплуатационной части полка.



Фото: Госавтоинспекция Карелии

«Саша с Ириной были хорошими, добрыми, отзывчивыми людьми, всегда старались помогать окружающим, — рассказал нашему журналисту Дмитрий Исаев — коллега Александра Ступака по службе. — Вместе с Сашей я бок о бок проработал 18 лет. Мы с ним были близкими людьми, дружили семьями. Саша крестил моих двоих детей. Он увлекался охотой, рыбалкой. Очень любил жену Ирину — хорошую хозяйку, также приветливого, гостеприимного человека. Всем нам, кто знал и уважал Сашу и Ирину, будет их очень не хватать».

Как сообщил Дмитрий Исаев, прощание с погибшими пройдет в субботу, 11 марта, с 10 до 11 часов в гарнизонном Доме офицеров в Бесовце.

После этого тела супругов на военном самолете доставят в город Ейск. Здесь живет мать Александра и похоронен его отец. А у Ирины в Ейске живут отец (ее матери уже нет в живых) и старшая сестра. По информации Дмитрия Исаева, супругов похоронят в воскресенье 12 марта на кладбище рядом с их близкими.



Фото: © Наталья Евсеева

Сиротой остался 18-летний сын супругов Данила, он учится в ПетрГУ на первом курсе, хочет стать энергетиком.

По факту данного смертельного ДТП петрозаводской полицией возбуждено и расследуется уголовное дело. Будет проведена автотехническая экспертиза. К сожалению, неофициально сообщили нам в госавтоинспекции, в автомобиле супругов не было видеорегистратора.