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Интернет-мошенники отправили чехол для телефона заказчице видеорегистратора из Карелии

Новости. Происшествия
12:18, 17 Мая 2021
фото: © shutterstock.com/Syda Productions
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Интернет-мошенники воспользовались доверчивостью двух жителей Карелии, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска обратился 44-летний петрозаводчанин, который завил о хищении денег. Прологом послужило желание приобрести мощную портативную акустическую колонку.

На популярном сайте объявлений нашёлся подходящий вариант. Стоимость была указана вдвое меньше рыночной. Продавец по имени Павел пообещал, что доставка будет скорой. Однако как только петрозаводчанин расстался с 15 тысячами рублей, автор объявления перестал выходить на связь.

А пряжинским правоохранителям пожаловалась на обман 37-летняя жительница района, которая нашла на некоем сайте с низкими ценами выгодное предложение. Автомобильный видеорегистратор стоимостью чуть более 3 тысяч рублей компания-реализатор обещала выслать по почте наложенным платежом.

По телефону менеджеры создали иллюзию делового общения, уточнили детали заказа. Но жительницу Карелии постигло разочарование — в посылке она обнаружила чехол для мобильного телефона, стоимость которого оказалась значительно ниже той суммы, что она перевела неизвестному магазину.

По обоим фактам в настоящее время проводятся проверки, после чего будут вынесены процессуальные решения.

Полиция напоминает всем, кто предпочитает совершать покупки с помощью современных технологий, что следует избегать схем с предоплатой, искать отзывы о незнакомых площадках, принимать все меры для обеспечения собственной финансовой безопасности.

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