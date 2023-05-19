Внедорожник опрокинулся на региональной трассе в Карелии

Авария произошла в Прионежском районе.

В ГИБДД Карелии сообщили об аварии, произошедшей на 6 километре автодороги «ст. Шуйская — Гирвас» 23 мая.

В 12.40 автомобиль Great Wall вылетел в кювет, где опрокинулся. В результате аварии травмы получил 51-летний водитель. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее стали известны подробности ночного ДТП в Петрозаводске, где был ранен мужчина.