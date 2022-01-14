Внедорожник перевернулся на трассе в Карелии (ФОТО)

ДТП произошло на трассе Сяндеба – Кукшегоры в Олонецком районе.

Как пишут в официальном паблике отряда спасателей по Олонецкому району, 14 января в 21.55 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о том, что на 3 км автодороги Сяндеба - Кукшегоры произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель внедорожника не справился с управлением, машину занесло, после чего она перевернулась посреди дороги.

На место ДТП выезжал личный состав пожарной части № 35 по охране Олонца. Спасатели осмотрели место происшествия, отключили АКБ, отбуксировали автомобиль ТС с проезжей части.

Погибших и травмированных в ДТП нет, уточнили в олонецком отряде.

Ранее женщина попала под колеса автомобиля в Петрозаводске.