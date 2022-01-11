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Женщина попала под колеса автомобиля в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:21, 12 Января 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

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ДТП с последствиями случилось на Первомайском проспекте в столице Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, утром 10 января в 8.25 в карельской столице, в районе дома № 69 по Первомайскому проспекту женщина, переходившая дорогу в неположенном месте, попала под колеса автомобиля Scoda Octavia, которым управлял 56-летний водитель.

На месте происшествие пострадавшей, также 56 лет от роду, была оказана разовая медицинская помощь. На следующий день, 11 января, женщина сама обратилась в травмпункт, где ей было назначено амбулаторное лечение.

Ранее Госавтоинспекция Карелии опубликовала статистику дорожных аварий в республике за 2021 год — лишь каждое десятое ДТП произошло по вине пешеходов.

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Комментарии

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кир
2022-01-12 13:08:23
Заигрывал с одногодкой, но что-то пошло не так. :)
Гость
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