Внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе на трассе в Карелии (ФОТО)

В результате ДТП в Лахденпохском районе пострадавшая была травмирована.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Лахденпохском районе 18 ноября произошла авария: в 17.15 вечера 69-летний водитель УАЗ Patriot наехал на пешехода — 46-летниюю женщину. ДТП произошло на 219 километре автодороги «Сортавала», на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате аварии женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Ранее на дороге в Карелии был остановлен водитель, рискнувший в непогоду своей жизнью и других участников движения.